Calcio femminile, definito il calendario dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027

Dieci giorni fa l’Italia ha scoperto le avversarie che dovrà affrontare nel percorso di qualificazione per la fase finale dei prossimi Mondiali di calcio femminile, in programma in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio del 2027. Le azzurre sono state sorteggiate in un girone (formato round robin andata e ritorno da febbraio a giugno del 2026) con Svezia, Danimarca e Serbia che metterà in palio un singolo pass per la Coppa del Mondo.

La Nazionale ritrova dunque le due selezioni scandinave proprio come nel girone della Nations League 2025, mentre dalla quarta fascia ha pescato le neopromossa Serbia. Oltre alle vincitrici dei quattro raggruppamenti della Lega A, verranno assegnati successivamente altri sette slot europei per il torneo iridato tramite un doppio turno playoff previsto tra ottobre e dicembre del 2026.

Al termine degli spareggi, sette squadre otterranno la qualificazione diretta per il Mondiale mentre l’ottava vincitrice dell’ultimo turno playoff (quella peggio classificata nel ranking generale delle qualificazioni) disputerà gli spareggi interconfederali a marzo 2027. Le qualificazioni europee, oltre a mettere in palio i pass per la Coppa del Mondo, determineranno anche promozioni e retrocessioni in vista della prossima edizione della UEFA Nations League.

GRUPPI DELLA LEGA A

Gruppo 1: Svezia, ITALIA, Danimarca, Serbia

Gruppo 2: Francia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica d’Irlanda

Gruppo 3: Spagna, Inghilterra, Islanda, Ucraina

Gruppo 4: Germania, Norvegia, Austria, Slovenia

Il 2026 dell’Italia, inserita nel Gruppo 1 della Lega A, partirà dunque con un doppio confronto complicato, affrontando tra le mura amiche la Svezia e la Danimarca martedì 3 e sabato 7 marzo. Il percorso nelle qualificazioni proseguirà ad aprile con gli impegni in trasferta contro Serbia e Danimarca. Il 9 giugno l’ultima gara del girone in casa delle svedesi, preceduta quattro giorni prima dal secondo confronto con la selezione serba.

CALENDARIO ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2027

Martedì 3 marzo: Danimarca-Serbia, ITALIA-Svezia

Sabato 7 marzo: ITALIA-Danimarca, Serbia-Svezia

Martedì 14 aprile: Serbia-ITALIA, Svezia-Danimarca

Sabato 18 aprile: Danimarca-ITALIA, Svezia-Serbia

Venerdì 5 giugno: Danimarca-Svezia, ITALIA-Serbia

Martedì 9 giugno: Serbia-Danimarca, Svezia-ITALIA