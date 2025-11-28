Calcio femminile, Andrea Soncin: “Siamo qui per scalare un altro gradino nella nostra crescita”

La Nazionale italiana di calcio femminile si prepara ad affrontare un doppio test match di lusso oltreoceano contro gli Stati Uniti, con la prima amichevole in programma stanotte a Orlando e la seconda il 2 dicembre a Fort Lauderdale. Le azzurre potranno mettersi alla prova contro la squadra più titolata al mondo (vincitrice di quattro titoli iridati e di cinque ori olimpici) in attesa di cominciare a marzo le qualificazioni per il Mondiale 2027.

“Siamo qui per scalare un altro gradino del nostro percorso di crescita. Come già fatto nel raduno di ottobre vogliamo dare la possibilità di giocare a più ragazze possibili, per allargare la nostra base e prepararci nel migliore dei modi all’inizio del cammino verso il Mondiale, che rappresenta un sogno ancora più grande di quello vissuto la scorsa estate. Le loro calciatrici militano nei top club di tutto il mondo, hanno un gioco evoluto e danno pochissimi riferimenti. Ma, come sempre, siamo concentrate su noi stesse e sulle armi che dovremo mettere in campo“, dichiara Andrea Soncin nella conferenza stampa della vigilia.

“Fin dal primo momento ho avuto la convinzione di poter scalare il ranking e giocarcela con Nazionali che fino a poco tempo fa sembrava impossibile battere. Sono grato a chi mi ha dato questa immensa possibilità. Penso al presidente Gabriele Gravina, a Renzo Ulivieri e naturalmente alle ragazze, perché con il loro impegno hanno fatto in modo di elevare il lavoro che portiamo avanti quotidianamente“, aggiunge il CT italiano.

Sull’immagine più bella del 2025: “Vado oltre le prestazioni e i risultati. Ciò che porto nel cuore è la passione che siamo riuscite a trasferire, i feedback di chi non ci seguiva, la voglia delle calciatrici di essere sempre presenti nei raduni e la vicinanza di chi non viene convocata. Tutti insieme siamo riusciti a creare un clima unico, che è arrivato anche negli occhi e nei cuori delle persone che ci seguono“.