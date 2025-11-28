Calcio, Como vittorioso contro il Sassuolo in Serie A: uomini di Febragas sempre più in alto

La serie prosegue. Nell’anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, il Como si è imposto 2-0 contro il Sassuolo tra le mura amiche. Al Sinigaglia la formazione allenata da Cesc Fabregas ha confermato quanto di buono ha messo in mostra nei turni precedenti, mettendo in mostra una grande coesione e idee in costruzione molto chiare.

La compagine lombarda è all’undicesimo risultato utile di fila e i 24 punti, gli stessi di Inter e Bologna, e le quattro lunghezze di vantaggio sulla Juventus parlano chiaro. Comaschi in zona Champions League. Vedremo poi la risposta di nerazzurri, rossoblu e bianconeri.

Nel primo tempo, al 14’ ci pensa il greco Anastasios Douvikas a sbloccare il risultato. Abilissimo l’ellenico a trovare il modo di concludere su un’azione molto convulsa in area di rigore. Si tratta della terza rete in questo campionato per l’attaccante del Como. Il Sassuolo fatica a trovare spazi e deve guardarsi dalle ripartenze dei rivali. Nico Paz si esalta con una rovesciata dal limite dell’area, bravo Muric a rifugiarsi in angolo.

Nella ripresa, al 51′, i neroverdi perdono Berardi per problema muscolare, al suo posto subentra Volpato. Un minuto dopo c’è il colpo del ko del Como. Nico Paz inventa, lanciando in profondità Moreno che, anticipa le intenzioni dell’estremo difensore e firma il primo gol in Serie A firma il 2-0. Girandola di cambi che non cambiano la storia e il risultato rimane così fino al termine.