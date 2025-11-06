Calcio
Calcio, blitz esterno della Roma a Glasgow. Pareggio a reti bianche del Bologna in Europa League
Il turno infrasettimanale delle coppe europee si chiude con un giovedì sera dal sapore agrodolce per il calcio italiano, che totalizza 4 punti con le due squadre impegnate nella quarta giornata di regular season dell’Europa League 2025-2026. Il colpaccio della Roma a Glasgow viene compensato infatti dal deludente pareggio interno del Bologna contro il Brann, tenendo ancora in bilico entrambe le compagini in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta.
I felsinei hanno pagato a caro prezzo l’espulsione al 23′ di Lykogiannis (rosso diretto), rimanendo in inferiorità numerica per quasi tutta la partita e non riuscendo a trovare il gol nonostante diverse buone occasioni. Lo 0-0 contro i norvegesi del Brann relega il Bologna al 24° posto della classifica generale con 5 punti, ai margini della zona qualificazione per i playoff.
Vittoria importante della Roma, che espugna l’Ibrox Stadium di Glasgow imponendosi in trasferta per 2-0 grazie ai gol firmati nel primo tempo da Soulè (13′) e Lorenzo Pellegrini (36′). I giallorossi tornano dunque a sorridere dopo due sconfitte europee consecutive, centrando il secondo successo esterno della League Phase e rientrando in piena zona playoff a quota 6 punti.