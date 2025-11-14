Calcio a 5, vincono tutte le big negli anticipi dell’ottava giornata di Serie A

L’ottava giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A di calcio a 5 si è ufficialmente aperta, con i primi 4 anticipi di questo turno che hanno emesso i loro verdetti, in un fine settimana che vede riposare il Capurso.

Successi per le prime della classe: 3-1 della Meta Catania sul Mantova, con Turmena e Musumeci in gol, larghissimo 5-1 della L84 Torino sulla Roma 1927, piemontesi trascinati dai guizzi di Schiochet, Cuzzolino, Raguso, Fortini e Rescia, e 2-1 dello Sporting Sala Consilina sul Genzano, Vidal e Mello Rossi decisivi nell’affermazione dei campani sui laziali.

A proposito di squadre campane, infine, c’è da registrare il pesantissimo 4-3 del Napoli nel derby con la Feldi Eboli: partenopei vincenti – in una serata da montagne russe – grazie alla zampata sulla sirena di Borruto, autore di tre gol su quattro degli uomini di Angelini.

Domani, 15 novembre, nuova infornata di sfide: Active Network-CDM Futsal (h 15.00) e Fortitudo Pomezia-Cosenza (h 18.00), mentre domenica a chiudere il programma vi sarà Came Treviso-Sandro Abate (h 20.45).