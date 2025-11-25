Calcio a 5: Thailandia e Spagna non sbagliano ai Mondiali Femminili 2025

Dopo il restart di una nuova giornata della fase a gironi, la seconda, il Gruppo B ha mandato in archivio le partite odierne in programma ai Mondiali Femminili 2025 in corso di svolgimento nelle Filippine: prima Canada-Thailandia e poi Spagna-Colombia.

Canada-Thailandia 3-6

Partita spumeggiante fra le nordamericane e le asiatiche. La Thailandia passa in vantaggio con la doppietta in apertura di Peanpailun, il Canada reagisce pareggiando sul 2-2 grazie a Gosselin e l’autogol di Tongdee. Gara in equilibrio, ma la zampata di Meekham rispedisce le thailandesi in vantaggio alla pausa. Nella ripresa punto del 3-3 canadese con Lagace. La gara si apre a tutti i risultati, ma da quel momento in poi la Thailandia vola: ancora Peanpailun, che cala il tris, e poi Saetoen e Bubpha che chiude il conto.

Spagna-Colombia 5-1

Le Furie Rosse travolgono le rivali sudamericane. Partita quasi perfetta delle iberiche che partono forte, con le griffe di Samper, due volte Sotelo e Perez nel primo quarto d’ora. Si va al riposo sul 4-0. Nel secondo tempo fa tutto Cordoba: prima il gol del 5-0, poi l’autorete del 5-1, con cui si conclude la gara.

Classifica Gruppo B: Spagna 6 (+7), Thailandia 3 (0), Colombia 3 (-2), Canada 0 (-5).

Domani, 26 novembre, le gare in programma. Gruppo C: Nuova Zelanda-Tanzania (h 06.00), Portogallo-Giappone (h 08.30). Gruppo D: Panama-Iran (h 11.00), Italia-Brasile (h 13.30).