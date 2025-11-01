Calcio a 5, successi di Active Network e CDM Futsal nel 6° turno. Pomezia vince il derby contro Roma

Calato il sipario sul sesto turno della Regular Season della Serie A di calcio a 5. Una giornata che in realtà sarà completata dal recupero del 4 novembre in cui la Meta Catania e la Pirossigeno Cosenza si affronteranno, considerando gli impegni europei degli etnei. Si parla della Champions League di futsal.

Alla Palazzetto dello Sport Claudio Guazzaroni, l’Active Network si è imposta contro la Global Work Capurso 6-3. La tripletta di Pina e le marcature di Curri, Cesaroni e Block hanno piegato gli ospiti, a segno con Lamas (doppietta) e Gradinetti. La formazione allenata da Massimiliano Monsignori si è così portata a quota 10 punti in classifica (quarto posto), mentre quella di Francesco Chiaffarato rimane invischiata nelle zone basse (12° posto).

Ko interno della Came Treviso contro la CDM Futsal. I liguri hanno sbancato il Palacicogna grazie alle realizzazioni di Ortisi e di Da Silva, ribaltando la situazione e vanificando il gol iniziale dei padroni di casa firmato da Antoniazzi. Compagine genovese che ottiene tre punti pesanti nell’obiettivo di confermare la categoria, mentre brutto stop per Treviso, in terzultima posizione.

In conclusione, è arrivato il successo della Fortitudo Pomezia contro la Roma 1927 nel derby (2-1). Le reti di Capponi e di Raubo hanno piegato la resistenza dei giallorossi, che avevano agguantato i rossoblu con Avellino. Per la squadra di David Ceppi un’affermazione rilevante dal momento che c’è un avvicinamento alla zona Playoff, a -2 dall’ottavo posto proprio della compagine di Fabrizio Reali.