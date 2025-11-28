Calcio a 5 femminile, Spagna e Colombia raggiungono i quarti di finale ai Mondiali

Dopo Argentina e Marocco, i Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5 – prima storica edizione dell’evento iridato di futsal dedicato alle donne – aggiungono altre due squadre al quadro dei quarti di finale, quelle che si sono qualificate dal Girone B.

Thailandia-Colombia 1-4

Le sudamericane piazzano il colpaccio calando il poker contro le asiatiche. Partenza a razzo per le “Cafeteros” con Celis e Salcedo che in meno 8 minuti indirizzano il match. Saetoen per le thailandesi riapre la contesa, poco dopo il 10′: si va al riposo sull’1-2. Nella ripresa però la Colombia è implacabile: nuovamente Salcedo e poi Rodriguez chiudono i conti consegnando il passaggio del turno alla formazione allenata da Roberto Bruno.

Canada-Spagna 0-7

Le Furie Rosse chiudono a punteggio pieno la prima parte di cammino. Strapazzate le canadesi, in un match a senso unico: Antia Perez apre le marcature, mentre Montoro le chiude. Nel mezzo i gol di Domingos, Laura Cordoba, De Paz, Zarzuela e Lopez-Pardo.

Classifica Girone B: Spagna 9, Colombia 6, Thailandia 3, Canada 0

Quadro dei quarti di finale: Argentina-Colombia (h 11.00) e Spagna-Marocco (h 13.30), partite in programma lunedì 1° dicembre.

Domani è il grande giorno della chiusura della fase a gironi, in campo anche le azzurre che si giocheranno il tutto per tutto contro l’Iran. Si disputeranno: Tanzania-Giappone (h 05.00) e Portogallo-Nuova Zelanda (h 07.30) per il Gruppo C, Iran-Italia (h 10.00) e Brasile-Panama (h 12.30) per il Gruppo D.