Calcio a 5: Sandro Abate e Fortitudo Pomezia chiudono la decima di Serie A con due successi

La decima giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio. Due le partite che hanno completato il turno, in questo sabato 29 novembre: ecco come sono andate le cose.

Successo esterno 2-3 della Sandro Abate sul campo dell’Active Network. Partita incredibile che si decide di fatto nell’ultimo giro di lancette: le squadre entrano sull’1-2 in favore dei campani. Poi un minuto senza senso: prima il pareggio dei padroni di casa con Block e negli ultimi secondi la zampata di Dimas che decide la contesa in favore della Sandro Abate.

Con lo score di 5-3 invece la Fortitudo Pomezia ha superato il Mantova. Match pirotecnico fra i capitolini e i lombardi deciso dalla tripletta di Miguel Angelo e dalla doppietta di Matteus, al netto di una squadra ospite trascinata dai due gol di Wilde, che però non sono bastati.

La classifica aggiornata

Meta Catania 22 (9 giocate)

Feldi Eboli 21 (9)

L84 Torino 19 (8)

Sporting Sala Consilina 19 (9)

Roma 1927 18 (10)

Napoli Futsal 17 (10)

Active Network 13 (9)

Genzano 10 (9)

Cosenza 10 (9)

Mantova 9 (9)

Capurso 8 (9)

Came Treviso 7 (10)

Sandro Abate 7 (8)

CDM Futsal 6 (10)