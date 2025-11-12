Calcio a 5, Samperi dopo Italia-Spagna: “Sono arrabbiato, dispiace perdere una partita del genere”

Salvo Samperi non è contento. Il ct della nazionale italiana di calcio a 5, si rammarica dopo il 3-4 subito in amichevole contro la Spagna a Campo Ligure, in un match nel quale gli azzurri hanno comunque fatto vedere di avere valori tecnici importanti, in vista degli Europei 2026.

Al sito della Divisione Calcio a 5, il tecnico ha affermato: “Sono arrabbiato perché dispiace perdere una partita del genere, ma forse ci fa bene per il nostro percorso di crescita. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi perché ci eravamo detti di giocarcela con personalità, cattiveria e coraggio e l’hanno fatto”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo prodotto occasioni importanti, ma sappiamo che se vogliamo competere a questo livello dobbiamo eliminare gli errori difensivi che ci sono stati questa sera, passaggi a vuoto che non si possono concedere”.

Sull’atteggiamento di Musumeci e compagni: “Non potevamo scendere in campo e metterci bassi sperando di non prendere gol, è un modo di stare in campo che non vogliamo, non lo vogliono in primis i ragazzi. Dispiace perché non abbiamo centrato l’obiettivo di vincerla, però ripartiamo dalle cose positive: voglia e atteggiamento che ci sono state da parte di tutti”.