Calcio a 5
Calcio a 5: lo Sporting Sala Consilina aggancia la vetta della Serie A. Bene Feldi, Napoli e Roma
La 9a giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata (quasi) tutta in archivio. Sono state infatti 6 le partite disputate sulle 7 in programma: l’unica non giocata è stata quella fra Sandro Abate e L84 Torino a causa, purtroppo, della morte del vicepresidente dei campani Jean Philippe, con match rinviato a data da destinarsi.
Nel turno che ha visto la Meta Catania riposare, lo Sporting Sala Consilina non ha sbagliato sfruttando la sua chance per agganciare i siciliani in vetta: 4-9 in casa del CDM Futsal, in una gara da “Festival del Gol”, con i salernitani dalle triplette di Arillo e Rossetti.
Poi i successi di stretta misura della Roma, 3-2 sull’Active Network, del Cosenza, 2-1 sulla Came Treviso, e del Napoli, blitz in trasferta per 4-5 sul campo del Mantova.
Da registrare inoltre il largo 5-1 della Feldi Eboli sulla Fortitudo Pomezia e il pirotecnico 4-4 fra Genzano e Capurso.
Classifica aggiornata
Sporting Sala Consilina 19
Meta Catania 19
Feldi Eboli 18
Napoli 17
L84 Torino 16
Roma 1927 15
Active Network 13
Ecocity Genzano 10
Pirossigeno Cosenza 10
Fortitudo Pomezia 10
Saviatesta Mantova 9
Came Treviso 7
CDM Futsal 6
Global Work Capurso 5
Sandro Abate 4