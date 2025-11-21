Calcio a 5: lo Sporting Sala Consilina aggancia la vetta della Serie A. Bene Feldi, Napoli e Roma

La 9a giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata (quasi) tutta in archivio. Sono state infatti 6 le partite disputate sulle 7 in programma: l’unica non giocata è stata quella fra Sandro Abate e L84 Torino a causa, purtroppo, della morte del vicepresidente dei campani Jean Philippe, con match rinviato a data da destinarsi.

Nel turno che ha visto la Meta Catania riposare, lo Sporting Sala Consilina non ha sbagliato sfruttando la sua chance per agganciare i siciliani in vetta: 4-9 in casa del CDM Futsal, in una gara da “Festival del Gol”, con i salernitani dalle triplette di Arillo e Rossetti.

Poi i successi di stretta misura della Roma, 3-2 sull’Active Network, del Cosenza, 2-1 sulla Came Treviso, e del Napoli, blitz in trasferta per 4-5 sul campo del Mantova.

Da registrare inoltre il largo 5-1 della Feldi Eboli sulla Fortitudo Pomezia e il pirotecnico 4-4 fra Genzano e Capurso.

Classifica aggiornata

Sporting Sala Consilina 19

Meta Catania 19

Feldi Eboli 18

Napoli 17

L84 Torino 16

Roma 1927 15

Active Network 13

Ecocity Genzano 10

Pirossigeno Cosenza 10

Fortitudo Pomezia 10

Saviatesta Mantova 9

Came Treviso 7

CDM Futsal 6

Global Work Capurso 5

Sandro Abate 4