Calcio a 5 femminile, l’Italia va i quarti ai Mondiali. Portogallo, Giappone e Brasile con le azzurre

La fase a gironi dei Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile si è ufficialmente conclusa. Ecco come sono andate le cose nelle ultime partite del Gruppo C e del Gruppo D, con l’Italia coinvolta e qualificata ai quarti di finale.

Nuova Zelanda-Portogallo 0-10 (Gruppo C)

Apre Janice Silva e chiude un’autorete di Pretty: nel mezzo un monologo delle lusitane, che saranno le prossime avversarie dell’Italia, ai quarti di finale. A referto vanno: Lavrador, ancora Janice Silva, due volte Fifo, Ines Matos, Maria Pereira, Kaka e Martinha. Portogallo che chiude a punteggio pieno.

Tanzania-Giappone 0-9 (Gruppo C)

Nipponiche dilaganti: Ryo Egawa fa da apripista e da finisher della lista delle marcatrici asiatiche. Matsumoto, Nakamura, Ito, una doppietta di Iwasaki, Takahashi e Amishiro di fronte a una Tanzania che non può tenere botta.

Iran-Italia 1-3 (Gruppo D)

In una partita tesa, vista la posta in palio, le azzurre – in rimonta – riescono a strappare il pass per i quarti di finale, dove affronteranno il Portogallo. Il vantaggio iniziale è delle iraniane con Tavasoli, poi nella ripresa l’Italia, alla mezz’ora, si sblocca: prima il pareggio di Bertè e poi l’1-2 immediato di Borges. A completare l’opera arriva l’1-3 generato dall’autorete di Moghimi.

Panama-Brasile 0-8 (Gruppo D)

Le verdeoro chiudono questa prima parte di Mondiale a punteggio pieno travolgendo Panama. Lucileia, autrice di una doppietta, e compagne banchettano anche in questo match. Si parte, nel primo tempo con un 0-7, che si cristalizza nella ripresa fino alla chiusura co

Il quadro dei quarti di finale: il 1° dicembre si giocheranno Argentina-Colombia (h 11.00) e Spagna-Marocco (h 13.30), mentre il 2 dicembre sarà la volta di Portogallo-Italia (h 11.00) e Brasile-Giappone (h 13.30).