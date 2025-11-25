Calcio a 5, la CT dell’Italia verso il big match contro il Brasile: “Ce la giocheremo a viso aperto”

Giornata di vigilia per l’Italia, che tornerà in campo domani alla PhilSports Arena di Manila per sfidare il Brasile nella seconda giornata della fase a gironi della prima storica edizione dei Campionati Mondiali di calcio a 5 femminile. Le Azzurre, reduci dal successo al debutto per 17-0 su Panama, sono chiamate ad una grande impresa contro le grandi favorite del gruppo D in attesa del probabile scontro diretto con l’Iran per la qualificazione ai quarti.

“Sicuramente non ci snatureremo e ce la giocheremo a viso aperto. In questi anni abbiamo provato a creare una nostra identità, basata su dei principi di gioco chiari, lavorando sulla mentalità e la consapevolezza. In campo dovremo avere concentrazione alta, riducendo al minimo i nostri errori e giocando come sappiamo, mettendo in campo le cose che abbiamo allenato e imparato a fare“, dichiara la CT italiana Francesca Salvatore al sito federale.

Sul fascino della rivalità tra Brasile e Italia: “Anche per questo, per ciò che rappresenta un Brasile-Italia nell’immaginario del pallone a 360°, per tradizione e storicità sono 40 minuti da godersi appieno. Chiunque ha sognato da bambino di giocare questa partita che porta con sé grande prestigio e non fa altro che dare valore e importanza al nostro Mondiale: sarà una grande opportunità di misurarci contro una grande potenza“.

Sulla qualificazione che si deciderà molto probabilmente all’ultima giornata anche in caso di successo sul Brasile: “Questo testimonia la difficoltà del girone, che già conoscevamo. Ma è inutile fare calcoli, siamo partiti sapendo che avremmo dovuto ragionare un passo alla volta. Il primo ostacolo l’abbiamo superato alla grande, ora affronteremo il Brasile, che è fortissimo e dovremo essere al 100% sia mentalmente che fisicamente. Solo dopo la nostra mente si concentrerà sull’Iran“.