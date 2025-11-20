Calcio a 5: Italia, verso gli Europei 2026 con un nuovo test amichevole a dicembre

Mentre la nazionale italiana femminile è pronta nelle Filippine a iniziare la prima storica edizione dei Mondiali Femminili, la nazionale maschile sta contando le settimane che la separano dallo start degli Europei 2026, in programma dal 21 gennaio al 7 febbraio prossimi fra Slovenia, Lettonia e Lituania.

Dopo il test amichevole di una decina di giorni fa contro la Spagna (perso 3-4 a Campo Ligure, ndr), gli azzurri di Salvo Samperi sono pronti – il 21 dicembre – a misurarsi in una nuova sfida, quella contro un’avversaria anche in questo caso conosciutissima: la Finlandia.

Si giocherà alle 20 al Palasport ‘Gino Cesaroni’ di Genzano di Roma, contro una squadra affrontata peraltro nell’ultimo girone di qualificazione proprio alla rassegna continentale; in entrambi i casi vittoria dell’Italia (0-2 a Vantaa; 4-3 a Fasano).

Allenata da Sergio Gargelli, tecnico italico, la Finlandia – che non parteciperà agli Europei 2026 – ha messo insieme 10 precedenti complessivi contro la nazionale di futsal nostrana. Il bilancio parla di 8 vittorie e 2 pareggi, tutto in favore degli azzurri.