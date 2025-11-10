Calcio a 5: Italia-Spagna, test importantissimo per gli azzurri verso gli Europei

Dopo essersi messa definitivamente alle spalle in maniera adrenalinica e positiva lo spareggio-qualificazione contro il Kazakistan, la nazionale italiana di calcio a 5 sta per iniziare ufficialmente la sua marcia d’avvicinamento agli Europei 2026.

La squadra guidata da Salvo Samperi “inaugura” il suo percorso verso la rassegna continentale, per la quale è stata sorteggiata nella fase iniziale nel Gruppo D con Ungheria, Polonia e il Portogallo, con un’amichevole di lusso contro la Spagna.

Si gioca martedì 11 novembre alle 20, in quel del Palazzetto dello Sport di Campo Ligure Genova, in una partita che di fatto è una “Classicissima” del futsal: visto che il confronto Italia-Spagna vivrà il suo 37esimo atto.

Per Musumeci e compagni sarà un’occasione da non perdere: provare a mostrare tutte le sfaccettature della propria identità di gioco, per cercare di mettere in difficoltà la “Roja” di Jesus Velasco, e lavorare sui difetti che emergeranno lungo l’arco dei 40 minuti di gioco effettivo.

Gli iberici d’altronde sono tra i favoriti per gli Europei 2026, anche se dovranno stare attenti sin da subito al tosto girone con Belgio, Bielorussia e Slovenia. La grande tecnica di elementi di Pablo Munoz, Pol Pacheco, Rivillos, Esteban può fare la differenza a tutti i livelli e in tutte le gare: ufficiali o, come in questo caso, amichevoli che siano.

Vedremo quali grattacapi gli azzurri saranno in grado di creare agli spagnoli, in un confronto tutto da gustarsi a poco di due mesi dal via degli Europei 2026.