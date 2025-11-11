Calcio a 5, l’Italia cede nel finale contro la Spagna in amichevole: azzurri sconfitti 4-3 a Campo Ligure

Andata in scena questa sera al palazzetto dello sport di Campo Ligure il test-match di calcio a 5 tra Italia e Spagna. Tutto esaurito nell’impianto genovese per godersi lo spettacolo di un incontro che non è mai da considerarsi un’amichevole per la storia di queste due squadre. Una partita utile per sondare la condizione in vista degli Europei del 2026, previsti dal 21 gennaio al 7 febbraio.

Match di grande intensità e spettacolo vinto dagli iberici 4-3. Salvo Samperi, però, ha potuto trarre buone indicazioni da questa sfida. La compagine tricolore si è giocata le proprie carte alla pari coi campioni spagnoli e un confronto deciso sul filo del rasoio può essere valutato in chiave positiva.

Azzurri che sono passati in vantaggio grazie a una splendida combinazione tra Alex Merlim e Gabriel Motta, con la realizzazione di quest’ultimo. 29° gol con la maglia della Nazionale per lui. Gioia del vantaggio durata poco, vista la marcatura di Pablo Munoz: dormita della retroguardia nostrana e 1-1 inevitabile. Prima frazione in cui gli ospiti hanno cercato di far valere il loro tasso tecnico, ma Jurij Bellobuono è stato una saracinesca. In tutto questo, va annotato anche il montante colpito da Giovanni Pulvirenti negli ultimi scampoli del primo tempo.

Nella ripresa la squadra di Samperi ha sofferto maggiormente la spinta dei rivali, che sono passati in vantaggio grazie a un gol di Antonio. Italo Rossetti però si è caricato un po’ tutti sulle spalle, andando a impattare (2-2). Bellobuono sempre protagonista, ma niente da fare sulla rete di Jesus Gordillo, bravo a liberarsi della marcatura, sfruttando un ottimo assist di Adolfo.

Rossetti ha risposto nuovamente presente, trasformando in oro il secondo assist della serata di Motta e consentendo all’Italia di pareggiare sul 3-3. A meno di 2′ dalla sirena, però, il gol decisivo di Ricardo ha fatto calare il sipario sulla sfida (4-3).