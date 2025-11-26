Calcio a 5: in attesa dell’Italia ai Mondiali Femminili vincono Iran, Tanzania e Portogallo

L’attesa per Italia-Brasile, partita valida per la seconda giornata del Girone D dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5, sta per finire. Alle 13.30 le azzurre di Francesca Salvatore scenderanno in campo contro le fortissime verdeoro, nella mattinata italica intanto si sono giocate altre tre partite. Ecco come sono andate le cose partendo dall’altra gara della pool di Coppari e compagne per poi arrivare al Gruppo C.

Panama-Iran 2-6 (Gruppo D)

La rappresentativa asiatica parte fortissimo, andando sul 3-0 con Anafjeh, Gholami e Karimi, ma poi rallenta concedendo alle caraibiche un parziale rientro nel match. Doppio botta e risposta sulle assi Rangel-Khosravi e Perez-Karimi per il momentaneo 2-5, che diventa alla fine 2-6 con la zampata di Rahmati.

Nuova Zelanda-Tanzania 2-4 (Gruppo C)

Partita incredibile quella fra le neozelandesi e le tanzaniane, che alla fine premia la rappresentativa africana. Si parte subito con l’espulsione di Lugomba, ma la Tanzania si dimostra abile nel tenere botta e poi, una volta tornata in parità numerica, andare a colpire con Siyame. Si va sullo 0-1, ma a cavallo della fine del primo tempo succede di tutto: Kraakman pareggia momentaneamente i conti, ancora Siyame riporta in vantaggio la sua squadra. Score che trasloca sull’1-2, che però diventa 2-3 al 27′: prima Charles e poi Verdon. Le oceaniche ci provano in tutti i modi, inserendo il portiere di movimento, ma a 5 secondi dalla fine Siyame cala il tris personale che certifica la vittoria tanzaniana.

Portogallo-Giappone 3-1 (Gruppo C)

Le lusitane vincono e strappano il pass per i quarti di finale. In una gara bloccata per un quarto d’ora, le portoghesi sfondano due volte nel giro di un minuto: Ana Azevedo e Kaka vanno in gol per il 2-0 all’intervallo. Nel secondo tempo le nipponiche reagiscono, con pochi minuti a disposizione sul cronometro: Oino accorcia sul 2-1 al 37′, ancora Ana Azevedo a 30″ dalla sirena griffa il punto del 3-1 che definisce il risultato.

Classifica Gruppo C: Portogallo 6 (+12), Giappone 3 (+4), Tanzania 3 (-8), Nuova Zelanda 0 (-8)

Classifica Gruppo D: *Italia 3 (+17), *Brasile 3 (+3), Iran 3 (1), Panama 0 (-21).