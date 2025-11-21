Calcio a 5 femminile, i Mondiali si aprono con le vittorie di Argentina e Polonia

A Manila sono iniziati i primi Mondiali di calcio a 5 femminile della storia: in programma vi erano due partite, ovvero Marocco-Argentina e, soprattutto, Filippine-Polonia (entrambe valide per il Gruppo A), con le padrone di casa impegnate contro la rappresentativa europea. Ecco come sono andate le cose.

Marocco-Argentina 0-6

Il muro eretto dalle africane regge un quarto d’ora, poi l’Albiceleste rompe gli argini e fra il 15′ e il 29′, a cavallo delle due frazioni, dilaga. Reti di Ontiveros, Chiesa, Romero e Natta per lo 0-4 del primo tempo, e di Villalba e Dupuy nella ripresa per stampare il roboante 0-6 di marca sudamericana.

Filippine-Polonia 0-6

Le padrone di casa naufragano di fronte alla tempesta polacca. La parità resiste per 6′, poi Basta timbra la prima rete, che dà il via al festival del gol delle biancorosse. Segna Natalia Matuszewska lo 0-2, che manda le squadre all’intervallo, seguita nel secondo tempo da Szostak, ancora Basta, Ortillo e Dyminska. Finisce anche in questo caso 0-6.

Domani in campo vi sarà il Gruppo B, questi gli incroci: Colombia-Canada (alle ore 10.00) e Spagna-Thailandia (alle ore 12.30).