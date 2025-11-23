Calcio a 5 femminile, Giappone e Portogallo dilagano ai Mondiali. Bene anche il Brasile

La prima giornata della fase a gironi ai Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile è ufficialmente andata in archivio: oggi, infatti, si sono disputate tutte le gare del Gruppo C e del Gruppo D.

Giappone-Nuova Zelanda 6-0

Le nipponiche fanno un sol boccone delle oceaniche. Primo tempo smosso dalla rete in apertura di Oino e dal raddoppio di Amishiro, poi nella ripresa le asiatiche si scatenano: Ikadai, Egawa, ancora Oino e infine Miyahara chiudono i conti per il “cappotto” giapponese.

Portogallo-Tanzania 10-0

Goleada ci si attendeva e goleada è stata. Le lusitane travolgono le rivali, segnano tutte: Maria Pereira, Azevedo, Kaka, Kika, Ines Matos, Fifo, Leninha, Lidia Moreira, Carolina Pedreira e c’è anche l’autorete di Issa. Sei reti nel primo parziale, quattro nel secondo.

Italia-Panama 17-0

Le azzurre schiantano le avversarie di giornata. Non c’è mai partita: dal 4-0 del primo tempo al 17-0 finale. Tripletta per Boutimah e Renatinha e doppiette per Vanelli, Bettioli, Ghilardi e Dal’Maz, oltre alle griffe di Bertè, Ferrara (rigore) e Grieco.

Brasile-Iran 4-1

Le verdeoro, nel match più “complicato” della giornata, calano il poker contro le iraniane. A cavallo del quarto d’ora di gioco Ana Luiza e Debora Vanin vanno in gol per il 2-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa inizio sprint: la doppietta di Emilly chiude i conti, prima che Kamali sigli il gol della bandiera per l’Iran.

Domani si riparte con la seconda giornata della fase a gironi, ed in programma vi saranno Argentina-Polonia (11.00) e Filippine-Marocco (13.30), entrambe valide per la Pool A.