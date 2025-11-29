Calcio a 5 femminile, l’Italia ribalta l’Iran e accede tra le migliori 8 del Mondiale!

Missione compiuta per la Nazionale italiana di calcio a 5 femminile, impegnata nell’ultimo match del Gruppo D della fase a gironi dei Mondiali 2025 nelle Filippine. Alla PhilSports Arena di Manila, le azzurre affrontavano l’Iran in una sfida da dentro o fuori per la qualificazione ai quarti di finale della rassegna iridata.

Dopo la vittoria molto netta all’esordio contro Panama e il ko contro il Brasile, le ragazze allenate da Francesca Salvatore si giocavano il tutto per tutto contro le iraniane. Una sfida tesa, che alla fine ha sorriso alla compagine tricolore sullo score di 3-1. Italia, dunque, che affronterà nei quarti di finale il Portogallo il 2 dicembre alle ore 11.00 (italiane), visto quel che ci si aspetta nel confronto delle 12.30 (nostrane) tra le brasiliane e la formazione panamense.

Nella prima frazione di gioco la squadra di Salvatore ha fatto fatica a trovare velocità nella proprio manovra. Iran molto ben messo in campo, coprendo tutti gli spazi e puntando sulle ripartenze rapide. Il match si è messo bene per la squadra di Shahrzad Mozafar quando il lancio del portiere Farzaneh Tavasoli si è trasformato in una conclusione beffarda per la retroguardia azzurra: il pallone è filtrato tra una selva di gambe, sorprendendo Ana Sestari e regalando il gol del vantaggio all’Iran al 9’25”. Rete che ha un po’ tagliato le gambe alle nostre portacolori, non in grado di rifinire con precisione la propria manovra e sbattendo spesso contro la difesa avversaria. Brava anche Tavasoli a opporsi con grande attenzione.

Nella ripresa la strigliata di Salvatore ha sortito gli effetti sperati. Le azzurre hanno trovato quelle soluzioni che non c’erano state nel primo tempo. Bravissima ancora Tavasoli a fare muro sulle conclusioni di Gaby Vanelli e di Greta Ghiraldi. La marcatura, però, è arrivata meritatamente al 29’06” con Adrieli Bertè, pronta a raccogliere l’invito di Renata Adamatti e a concretizzare la chance. Neanche il tempo di mettere la palla al centro che le azzurre hanno ribaltato il fronte offensivo e il due contro uno ha sorriso alla squadra nostrana col tap-in vincente di Bruna Borges al 29’26” a varcare di quanto basta la linea di porta. Un uno-due micidiale che ha cambiato completamente l’inerzia della partita. L’Iran ha tentato negli ultimi minuti la carta del portiere di movimento, esponendosi così all’eventuale terzo gol dell’Italia. Cosa che è accaduta puntualmente al 34’39” quando, da una palla rubata, Vanelli ha tentato il tiro da fuori a porta sguarnita e la disperata deviazione di Nasharan Moghimi non ha evitato la capitolazione. Sul 3-1 le azzurre hanno potuto fare festa.