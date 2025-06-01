Calcio a 5 femminile, Italia piegata dal Brasile nei Mondiali 2025: 6-1 delle verdeoro a Manila

Niente da fare per la Nazionale italiana di calcio a 5 femminile nel secondo impegno del Gruppo D dei Mondiali 2025. Alla PhilSports Arena di Manila (Filippine), le azzurre erano contrapposte al Brasile, probabilmente l’ostacolo più duro dell’intero palcoscenico iridato.

La Seleçao, che annovera tra le proprie fila giocatrici straordinarie come l’ultimo Pallone d’oro Emilly ed Amandinha, vincitrice in otto circostanze del premio di miglior giocatrice del pianeta tra il 2014 e il 2021 e considerata la migliore della storia nella pratica del futsal, ha fatto valere le sue grandi doti tecniche, imponendosi col punteggio di 6-1. Azzurre che giocheranno il 29 novembre contro l’Iran e avranno a disposizione due risultati su tre per la qualificazione (pari e vittoria) ai quarti di finale per una miglior differenza reti.

Le ragazze guidate da Francesca Salvatore hanno iniziato bene il confronto, cercando di affrontare con personalità la forte squadra avversaria. Brasiliane in vantaggio dopo 31″ con Ana Luiza, raggiunte dal pari di Renata Adamatti al 6’39”. Le sudamericane, sfruttando le grandi doti tecniche in velocità, sono tornate in vantaggio con Emilly all’11’19”. Ana Sestari si è immolata per la causa in almeno quattro circostanze, riuscendo a tenere più o meno in linea di galleggiamento la selezione del Bel Paese fino al termine del primo tempo.

Nella ripresa anche l’argine dell’estremo difensore tricolore non ha tenuto al fiume in piena brasiliano. Amandinha si è scatenata, realizzando una doppietta al 21’12” e al 21’54”. Sono arrivate poi le marcature di Debora Vanin al 26’56” e di Camila al 27’15”. Negli ultimi 120″ c’è stato anche il cartellino rosso Nicoletta Mansueto, per una brutta entrata, che quindi non potrà giocare contro le iraniane. Un’assenza pesante per la compagine allenata da Salvatore.