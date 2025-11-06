Calcio a 5: Feldi Eboli-Meta Catania, piatto forte della settima giornata di Serie A

La Serie A 2025-2026 di calcio a 5, prima di lasciare spazio poi al breve ma intenso raduno della nazionale per l’amichevole di lusso dell’Italia contro la Spagna (martedì 11 novembre alle ore 20.00 a Campo Ligure), sta per tornare per vivere la 7a giornata di questa stagione regolare.

Si gioca tutto fra venerdì 7 e sabato 8 novembre, con i lombardi del Mantova designati per il turno di riposo.

Dulcis in fundo: il big match sarà quello tra Feldi Eboli e Meta Catania (8 novembre alle 20.30), prima a 15 punti contro seconda a 13, in un incrocio campano-siculo che potrà già svelare – anche se in maniera “primordiale” – i valori delle due squadre che puntano al titolo.

Prima una serie di incontri interessanti, a varie latitudini della classifica. Ad aprire il menù saranno: Roma-Came Treviso (7 novembre alle 19.00) e un’ora e mezzo dopo in contemporanea alle 20.30 Genzano-Active Network, Capurso-Sporting Sala Consilina, Cosenza-Napoli e Sandro Abate-Fortitudo Pomezia.

Last but not least, come direbbero gli anglosassoni, in contemporanea a Feldi Eboli-Meta Catania, l’incrocio fra CDM e L84, con i piemontesi che vorrebbero vincere in Liguria per cercare di approfittare del big match in vetta andando ad accorciare la classifica.