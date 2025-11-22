Calcio a 5, Colombia e Spagna ok ai Mondiali femminili 2025

Il secondo round di partite valido per il Matchday 1 dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5 è andato in archivio. Due le gare in programma, come ieri: Colombia-Canada e Spagna-Thailandia, entrambe valide per il Gruppo B.

Colombia-Canada 2-0

La nazionale colombiana con un gol per tempo stende le nordamericane. Sblocca la contesa al quarto d’ora Camargo con la rete dell’1-0, risultato con cui si va al riposo: a chiudere i conti invece ci pensa Mancilla, nella ripresa, poco prima della mezz’ora.

Spagna-Thailandia 5-2

Le Furie Rosse faticano clamorosamente in un testa-a-testa inatteso contro la rappresentativa asiatica. Primo tempo fatto di continui botta e risposta: Sotelo-Bubpha, poi Irene Cordoba-Tongdee per il momentaneo 2-2, che viene spezzato dal 3-2 di Laura Cordoba, con cui si va al riposo. Nella ripresa è ancora Laura Cordoba a far allungare le spagnole, che negli ultimi 10 minuti poi gestiscono le operazioni e chiudono i conti con Sanz Navarro per il 5-2 definitivo.

Domani 4 partite in successione: prima il Gruppo C con Giappone-Nuova Zelanda (ore 5.00) e Portogallo-Tanzania (ore 7.30) e successivamente il Gruppo D con le azzurre di scena nel match Italia-Panana (ore 10.00) e infine Brasile-Iran (ore 12.30)