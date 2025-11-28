Calcio a 5, Catania espugna Napoli, Sporting Sala Consilina ko contro Roma nel 10° turno di Serie A

Calato il sipario sui cinque incontri di questo venerdì dedicato agli anticipi del decimo turno della Regular Season di calcio a 5 di Serie A. La coppia al comando della massima serie è durata poco, visto quanto accaduto nelle sfide andate in scena quest’oggi.

C’era attesa su quanto avrebbe potuto fare il Covei Meta Catania Bricocity, nella trasferta contro il Napoli Futsal. Al PalaVesuvio sfida palpitante. Le reti di Drahovski e Podda sembrano mette in discesa il confronto per gli etnei, ma in meno di 30″ Guilhermao e Borruto riaprono i giochi. Alla fine della fiera sono Pulvirenti e Bocao a firmare lo strappo decisivo (5-2).

Non tiene il passo dei siciliani Sala Consilina e accoppiata al vertice che si rompe. Lo Sporting si ferma tra le mura amiche 3-1 dalla Roma. Biscossi e Joao Miguel certificano la partenza lanciata dei giallorossi, Arillo cerca di riaprire il discorso, ma Fortino pone il punto esclamativo. I Draghi di Conde devono anche prendere atto del sorpasso in classifica della Feldi.

Eboli decisamente corsara a Treviso 3-2 con Calderolli decisivo. Spettacolo puro tra L84 Torino e Pirossigeno Cosenza: 6-5 pirotecnico per i neroverdi e inutile per i calabresi un Marcelinho straordinario. Nelle posizioni di bassa classifica, importante il successo 5-2 del Global Work Capurso contro la CDM Futsal. Domani si chiuderà il turno con Active-Sandro Abate (ore 15) e Fortitudo Pomezia-Saviatesta Mantova.