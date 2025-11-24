Calcio a 5: Argentina e Marocco, vittorie di stretta misura ai Mondiali Femminili

La seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5 è ufficialmente iniziata. Al Gruppo A era affidato il compito di aprire questa nuova tornata di incontri. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Argentina-Polonia 3-2

Le sudamericane la spuntano al termine di un match dai due volti. Albiceleste in vantaggio 3-0, con le reti di Nava, Chiesa e Rossi, tutto nel primo tempo. Poi il rientro delle polacche: Bala, in apertura, di ripresa per il 3-1 e Choras al 39′ per 3-2. Ultimo minuto da brividi, ma l’Argentina resiste portandosi a casa l’intera posta.

Filippine-Marocco 2-3

Clamorosa partita che ha visto coinvolte le padrone di casa. Vantaggio interno per 2-0 in meno di 8 minuti, con le zampate di Tolentin e Graversen, ma da quel momento è solo Marocco, che in altri 8 giri di lancette ribalta tutto: Laftah accorcia, Tadlaoui pareggia, Demraoui sigla il gol del 2-3; con cui si va al riposo. Nella ripresa il punteggio non cambia, nonostante le occasioni da una parte e dell’altra. A far festa sono le africane.

Classifica Girone A: Argentina 6 (+7), Polonia 3 (+5), Marocco 3 (-5), Filippine 0 (-7).

Domani, 25 novembre, di scena il Gruppo B: Canada-Thailandia (ore 11.00), Spagna-Colombia (ore 13.30).