Brutta caduta per Lara Gut-Behrami: si teme un grave infortunio al ginocchio

La stagione di Lara Gut-Behrami potrebbe essere già finita. L’elvetica, come riportato da Radiotelevisione svizzera, è stata vittima di una brutta caduta in allenamento a Copper Mountain, negli Stati Uniti. Secondo le prime indiscrezioni l’infortunio avrebbe coinvolto il ginocchio sinistro, con danni piuttosto gravi. In attesa di ulteriori esami, la 34enne farà presto ritorno in Svizzera per sottoporsi ad esami più approfonditi.

Il Blick però riporta già ora alcune informazioni secondo le quali la ticinese avrebbe riportato la rottura del legamento crociato e diversi danni al menisco, oltre che una commozione celebrare. Un quadro che, se confermato dalle successive analisi, potrebbe significare la fine anticipata della stagione, l’ultima della sua carriera, come annunciato proprio dalla svizzera.

Già nel 2017 Gut-Behrami affrontò un lungo stop a causa della rottura del legamento crociato. Se gli esami confermassero la gravità dell’infortunio, il lungo viaggio della svizzera nello sci finirebbe nel peggiore dei modi, senza neanche la possibilità di disputare, per l’ultima volta, le Olimpiadi Invernali.