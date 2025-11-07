Sci Alpino
Brignone, Rossetti, Bassino e Tabanelli: Italia decimata verso le Olimpiadi. Ma per qualcuna il destino non ha ancora vinto
Mancano ormai tre mesi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma purtroppo gli infortuni in casa Italia fioccano e hanno colpito diverse punte di diamante, rendendo più complicata la marcia di avvicinamento alla rassegna a cinque cerchi e tarpando un po’ le ali al movimento tricolore in vista dell’evento più importante dell’annata agonistica.
Marta Bassino è già sicura che non sarà della partita: la piemontese è caduta durante un allenamento in Val Senales e ha rimediato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra, è stata operata lo scorso 22 ottobre e serviranno quattro-sei mesi di recupero, dunque la rivedremo in pista direttamente nella prossima stagione. Al momento è la lavoro a Torino insieme a Brignone e lunedì sarà raggiunta anche da Tabanelli.
Sempre in Val Senales, una decina di giorni prima, si era infortunata anche Marta Rossetti: rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco mediale del ginocchio destro, operazione e addio all’intera annata agonistica. L’Italia non potrà dunque contare su un’atleta di primissima fascia (non soltanto in gigante) e sulla sua migliore slalomista, disciplina in cui il Bel Paese fatica in maniera importante da diversi anni e in cui si fatica a vedere la luce in fondo al tunnel.
Federica Brignone continua a sperare nel recupero, in modo da essere protagonista ai Giochi. La Campionessa del Mondo di gigante e detentrice della Coppa del Mondo generale era caduta ad aprile in occasione dei Campionati Nazionali, rimediando la frattura scomposta di tibia e perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La fuoriclasse valdostana sta seguendo un percorso di riabilitazione a Torino e l’auspicio è che possa gareggiare sull’Olympia delle Tofane per inseguire il grande risultato.
Nelle ultime ore è giunta anche la notizia dell’infortunio di Flora Tabanelli, la Campionessa del Mondo e detentrice della Coppa del Mondo di Big Air: la stella dello sci freestyle è caduta durante un allenamento, rimediando una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La fuoriclasse emiliana si sottoporrà a un mese di riabilitazione: se le risposte fornite a livello fisico saranno positive allora si proseguirà con la riabilitazione verso i Giochi, altrimenti servirà l’operazione e dunque bisognerà dire addio alle Olimpiadi.