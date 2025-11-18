Boxe: Sirine Charaabi in finale delle World Boxing Cup Finals

Sirine Charaabi si è qualificata per la finale delle World Boxing Cup Finals 2025 nella categoria fino a 54 kg. La pugile azzurra si è imposta nei confronti dell’omologa polacca Wiktoria Rogalinska, che è uscita sconfitta per 4-0. Il combattimento si è tenuto nella zona di New Delhi (Greater Noida), in India.

La World Boxing Cup è risultata essere un evento a tre fasi, fondamentalmente: due disputate ad aprile in Brasile, a luglio in Kazakistan e una proprio in territorio indiano. Si tratta di una competizione che ha avuto il proprio debutto quest’anno, e che trova il suo climax allo Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, 8000 posti a sedere nel cuore dell’Uttar Pradesh.

Giovedì mattina, Charaabi incontrerà l’indiana Preeti Pawar, che tre anni fa è stata medaglia di bronzo nei gallo ai Giochi Asiatici. Si tratta di una delle due finali con colori italiani che si vedrà in scena in India, di quelle che si disputeranno nella giornata di giovedì 20 (sessione della mattina, per l’esattezza).

L’altra vedrà coinvolta Melissa Gemini, che nei 75 kg aveva già l’accesso all’ultimo atto della competizione fondamentalmente garantito. Per lei la ventiseienne australiana Emma-Sue Greentree, già nota per aver vinto il bronzo nei primi Mondiali targati World Boxing a Liverpool nello scorso settembre. Nel 2023 l’aveva conseguito ai Mondiali IBA (che sopravvivono, potenziati di montepremi, ma depotenziati di peso internazionale).