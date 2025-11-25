Boxe, medaglie sicure per l’Italia agli Europei U23: Chime, Guidi Rontani, Vassallo, Marra in semifinale

Terza giornata di gare agli Europei Under 23 di boxe, in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Sul ring sono saliti ben sette italiani, per un bilancio di quattro vittorie e tre sconfitte: tre azzurri sono approdati alle semifinali delle rispettive categorie di peso, mentre per gli altri portacolori la rassegna continentale si conclude in anticipo.

Gabriele Guidi Rontani ha sconfitto il georgiano Natroshvili con verdetto unanime (5-0) e si è garantito quantomeno la medaglia di bronzo tra i 75 kg, venerdì lo vedremo all’opera contro il gallese Holley-Sotomi per provare a inseguire l’approdo all’atto conclusivo. Dean Nwokedi Chime ha regolato il rumeno Ciobanu in maniera nitida (5-0) e si è assicurato un posto al sole tra i 90 kg, sabato sfiderà il tedesco Lebowski.

Martina Vassallo ha regolato l’ungherese Horvath per split decision (3-2) e chiuderà la competizione con almeno il bronzo al collo tra le 51 kg, domani spazio all’impegnativa semifinale contro l’inglese Oakley. Valentina Marra ha prevalso sulla tedesca Schuenemann con verdetto non unanime (4-1): podio garantito tra le 65 kg, ora incrocerà i guantoni con la rumena Sebe nella semifinale di domani.

Semaforo rosso, invece, per Tiziano Alciati (0-5 contro il bulgaro Rosenov ai quarti dei 60 kg), Cristian Karol Harpula (1-4 contro l’israeliano Novikov agli ottavi dei 70 kg) e Christian Sarsilli (0-5 contro l’austriaco Aimufua agli ottavi degli 80 kg).

Giovedì 26 novembre saliranno sul ring, oltre a Marra e Vassallo, impegnate in semifinale, altri quattro italiani per i rispettivi quarti di finale: Chiara Saraiello (70 kg, contro la polacca Marcinkowska), Davide Fiore (65 kg, contro il finlandese Kataja), Salvatore Attrattivo (50 kg, contro l’azero Mamedov) e Madalina Grabucea (54 kg, contro l’ucraina Shkeul).