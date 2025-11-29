Boxe, Guidi Rontani sconfitto in finale agli Europei U23. Discreto bottino di medaglie per l’Italia

Gabriele Guidi Rontani è stato sconfitto dall’ungherese Levente Gemes nella finale degli Europei U23 di boxe, che si sono conclusi nella giornata odierna sul ring di Budapest. Nella capitale magiara, il padrone di casa ha avuto la meglio per splint decision (3-2: due giudici lo hanno preferito per 29-28 e uno per 30-27, gli altri due hanno premiato l’azzurro per 29-38) al termine di un confronto molto combattuto ed equilibrato nell’arco delle tre riprese.

Il 21enne, che nei turni precedenti aveva regolato il greco Panagiotis (5-0) e il georgiano Natroshvili (5-0), si è dovuto accontentare della medaglia d’argento nella categoria di peso fino a 75 kg, lasciando comunque intravedere delle buone prospettive per il suo prossimo futuro tra i dilettanti (al momento il suo record è di 37 successi e 17 sconfitte). Nel corso di questa stagione aveva perso l’atto conclusivo del Grand Prix Usti nade Labem contro Joshua Ofuri e il quarto di finale della World Boxing Cup contro Hitesh Hitesh.

Gli appassionati di pugilato ricorderanno anche la partecipazione agli Europei seniores della passata stagione, quando perse al debutto contro Tugrulhan Erdemir. L’Italia ha chiuso la propria avventura con cinque medaglie: oltre all’argento di Guidi Rontani sono arrivati i bronzi di Dean Chime (90 kg), Davide Fiore (65 kg), Martina Vassallo (51 kg) e Valentina Marra (65 kg).