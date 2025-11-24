Boxe, Europei U23: cinque azzurri avanzano ai quarti di finale

Giornata fortunata agli Europei Under 23 (sotto l’egida World Boxing) per la spedizione italiana, che è in corso di svolgimento a Budapest e precisamente al BOK Sports Complex. Sono infatti in cinque ad approdare ai quarti di finale, su quello che al momento è un totale assoluto di sei.

In particolare, tra le donne nei 51 kg va avanti Martina Vassallo, che s’impone per verdetto unanime sull’ucraina Ostrovokovska. Allo stesso modo, nei 65 kg Valentina Marra, sempre per verdetto unanime, non ha alcun tipo di problema con l’azera Mehdiyeva.

In campo maschile, invece, sono tre i 5-0 che arrivano in casa azzurra. Li realizzano Gabriele Guidi Rontani nei 75 kg sul greco Panagiotis, Tiziano Alciati nei 60 kg sull’austriaco Bilal e Davide Fiore sullo scozzese Church. Unica sconfitta, per 1-4, quella di Badr Eddine Bouraouia, fuori per mano dello scozzese Cullen.

Domani in gara sette italiani: per gli uomini i già citati Alciati e Guidi Rontani, oltre a Dean Nwokedi Chime, saliranno sul ring per i quarti, mentre tra le donne lo faranno Marra e Vassallo. In campo maschile tempo di esordio a livello di ottavi per Christian Sarsilli negli 80 kg e per Cristian Karol Harpula nei 70 kg.