Boxe, Chime promosso ai quarti degli Europei U23. Ghilarducci saluta al debutto

A Budapest (Ungheria) si sono aperti gli Europei Under 23 di boxe, a cui l’Italia partecipa con tredici pugili (nove uomini e quattro donne). Ad aprire le danze sul ring della capitale magiara è stata una giornata riservata al primo turno di alcune categorie maschili, per quanto riguarda il Bel Paese si sono cimentati tra le corde due azzurri nei rispettivi ottavi di finale, con risultati opposti.

Dean Nwokedi Chime ha sconfitto l’ucraino Vsevolod Rybalko per split decision (3-2) e si è così qualificato ai quarti di finale della categoria fino a 90 kg. Il nostro peso massimo tornerà sul ring martedì 25 novembre per fronteggiare il vincente del confronto tra il rumeno Razvan Adrian Ciobanu e il finlandese Hadi Taslim.

Marwin Ghilarducci ha invece perso contro il turco Kalkan Bedirhan tra gli 85 kg, cedendo per split decision (4-1) e terminando così la propria avventura in questa rassegna continentale di categoria. Quattro azzurri disputeranno i loro ottavi di finale nella giornata di lunedì 24 novembre: Gabriele Guidi Rontani (75 kg, contro il greco Panagiotis), Badr Eddine Bouraouia (55 kg, contro lo scozzese Cullen), Tiziano Alciati (60 kg, contro l’austriaco Bilal) e Davide Fiore (65 kg, contro lo scozzese Church).