Bolelli/Vavassori incantano a Torino! Piegano i temibili Granollers/Zeballos e sono già certi della semifinale!

Simone Bolelli e Andrea Vavassori scrivono una pagina di storia del tennis italiano, diventando la prima coppia azzurra a raggiungere le semifinali alle ATP Finals. Un traguardo agguantato dopo un’altra eccellente prestazione della coppia azzurra, che supera il duo formato da Marcel Granollers ed Horacio Zeballos in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e trentaquattro minuti di gioco.

Una vittoria che permette così agli azzurri di conquistare un posto in semifinale con un turno di anticipo. Infatti Bolelli/Vavassori sono sicuramente tra i migliori quattro e sono anche vicini a chiudere al primo posto nel girone, certezza che potrebbe anche quella arrivare anche stasera senza aspettare la prossima sfida con i tedeschi Krawietz/Puetz.

Eccezionale il rendimento al servizio da parte dei due azzurri. Sono ben otto gli ace di Bolelli/Vavassori contro il solo dei loro avversari. La coppia italiana ha vinto l’87% dei punti quando hanno servito la prima, tenendo poi anche una percentuale alta anche con la seconda (60%).

Un primo set spettacolare e molto equilibrato. La coppia azzurra ha una doppia palla break grazie ad una favola risposta di rovescio di Bolelli, ma Granollers prima sul 30-40 e poi sul punto decisivo si salva con la prima. I pericoli per gli azzurri arrivano nel nono game, quando si trovano sotto 15-40, ma si salvano con la chiusura al punto decisivo di Bolelli a rete. La coppia italiana annulla poi altre due palle break nell’undicesimo game con lo schiaffo di Bolelli che pizzica la riga. Il set scivola al tie-break e arriva il mini-break su una clamorosa risposta di rovescio di Vavassori. Gli azzurri vanno a chiudere così il tie-break sul 7-4, prendendosi il primo set.

In apertura di secondo set arriva subito il break in favore della coppia italiana. Vavassori si difende benissimo su due colpi al volo di Granollers e poi sono proprio gli azzurri che prendono la rete e chiudono con Bolelli. Gli azzurri conservano bene il vantaggio e nell’ottavo gioco hanno anche un match point sul servizio di Zeballos, ma la risposta di Vavassori si ferma proprio sul nastro. Gli azzurri sono perfetti nel decimo game con un Vavassori stratosferico a rete e che chiude con lo smash al salto per il 6-4 che porta gli azzurri in semifinale.