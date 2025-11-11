Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi in tv, ATP Finals 2025: orario, programma, streaming

Alla Inalpi Arena di Torino oggi, martedì 11 novembre, torneranno in campo, per la seconda giornata del Gruppo Peter Fleming del torneo di doppio delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che saranno opposti allo spagnolo Marcel Granollers ed all’argentino Horacio Zeballos.

Il match sarà il primo di giornata ed inizierà alle ore 11.30: nei 4 precedenti, giocati tutti lo scorso anno, il bilancio è di 2-2. Gli azzurri hanno vinto a Buenos Aires e Rio de Janeiro, ma hanno perso ad Indian Wells ed in Canada. Bolelli e Vavassori si qualificheranno alle semifinali se vinceranno in due set, oppure se vinceranno al match tiebreak e poi nel pomeriggio Cash/Glasspool batteranno Krawietz/Puetz.

La diretta tv del match di doppio di Bolelli/Vavassori delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà visibile su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale del match degli italiani sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Martedì 11 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30 – Gruppo Peter Fleming

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 7)-Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 3) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

