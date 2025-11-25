Bob, Simona De Silvestro è seconda a Lillehammer e ottiene il suo primo podio in Coppa Europa

Mentre la Coppa del Mondo 2025-2026 si trasferisce da Cortina d’Ampezzo a Igls in vista della seconda tappa stagionale, arriva una buona notizia per il bob italiano da Lillehammer. Simona De Silvestro ha ottenuto infatti il miglior risultato della carriera in Coppa Europa, chiudendo al posto d’onore la gara di monobob e conquistando il suo primo podio nel circuito continentale.

L’ex pilota italo-elvetica, passata ufficialmente al mondo del bob da un paio d’anni dopo una lunga carriera automobilistica (in cui ha corso anche sei edizioni della 500 Miglia di Indianapolis), sta inseguendo il sogno di partecipare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La 37enne azzurra ha terminato la prima gara stagionale di Coppa Europa in seconda posizione alle spalle della tedesca Charlotte Candrix, che si è imposta con il tempo di 1’49″00.

De Silvestro ha accusato un gap complessivo di 0.38, perdendo la bellezza di 61 centesimi sommando le due partenze per poi recuperare terreno in entrambe le discese grazie alla guida. Sesto posto per l’altra italiana al via Giada Andreutti con un distacco di 1.15 dalla vincitrice. Quest’oggi si replica sempre sul budello che ospitò le Olimpiadi del 1994 con la competizione di bob a due femminile.