Bob, la Coppa del Mondo femminile parlerà solo tedesco? Non è detto, il monobob è terra di conquista

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di bob scatterà da Cortina d’Ampezzo, nel medesimo impianto dove, a febbraio, saranno assegnate le medaglie dei Giochi olimpici. L’inverno assumerà, pertanto, una conformazione circolare. L’impianto italiano sarà la Genesi e l’Armageddon della stagione.

Nel mezzo, si gareggerà in Norvegia (Lillehammer), Lettonia (Sigulda), Svizzera (St.Moritz) e Germania (Winterberg e Altenberg) . All’appello manca Königsee. Avrebbe dovuto ospitare una tappa a marzo, ma ha rinunciato. I danni causati dalle catastrofiche alluvioni del 2021 non sono ancora stati totalmente sanati.

Sotto l’aspetto sportivo, tra le donne il leitmotiv sarà sempre lo stesso, seppur con una variazione sul tema. Negli ultimi anni, ci eravamo abituati a uno scontro fra le valchirie tedesche e le titane statunitensi. Cionondimeno, l’anagrafica gioca a favore delle giunoni europee, che non a caso hanno preso il sopravvento su quelle nordamericane.

Dunque Laura Nolte (27 anni), Lisa Buckwitz (31) e Kim Kalicki (28) si propongono come le tre principali protagoniste del 2025-26. È verosimile pensare che la quarantenne Kaillie Humphries e la quarantunenne Elana Mayers Taylor concentreranno tutti i loro sforzi alla ricerca di un ultimo acuto a Milano Cortina 2026. Il futuro a stelle e strisce può chiamarsi Kaysha Love (coetanea di Kalicki), la quale tuttavia deve cucinarsi e mangiare ancora parecchia pastasciutta prima di avere i carboidrati e l’energia necessaria a contrastare le teutoniche.

La supremazia della Germania si annuncia marcata nel bob a due, mentre dovrebbe essere più variegata la geografia del monobob. Sia perché le statunitensi hanno dimostrato di poter mettere in discussione l’egemonia tedesca, sia perché l’australiana Breeana Walker (33 anni) non teme alcuna rivale. Altre potenziali protagoniste? Occhio soprattutto alla svizzera Melanie Hasler, perenne outsider in ogni contesto.