Bob: Johannes Lochner centra la doppietta a Igls. Altra tripletta tedesca, Baumgartner staccato
La Coppa del Mondo di bob si conferma, ad ora, il regno di Johannes Lochner. Tre gare, tre vittorie per il fuoriclasse tedesco: dopo Cortina arriva la seconda vittoria consecutiva nel 2, trionfando anche ad Igls, in Austria.
Equilibrio tra fenomeni nella prova odierna in terra austriaca: Lochner ha timbrato il miglior tempo in entrambe le run (record della pista nella seconda), chiudendo a 1.45.08, ma alle sue spalle è giunto vicinissimo Francesco Friedrich, staccato solamente di 5 centesimi.
A completare la festa teutonica è Adam Ammour che chiude al terzo posto, ad 81 centesimi. Quarti a pari merito i primi tra gli umani: il coreano Kim e lo statunitense Del Duca.
In casa Italia lontano rispetto alle attese Patrick Baumgartner, che chiude sedicesimo. Fuori dalla seconda run Alex Verginer, ventitreesimo, e Mattia Variola, trentesimo.