Bob, Andreutti e Costella sul podio in Coppa Europa: prima gioia stagionale in Norvegia

Giada Andreutti e Anna Costella hanno conquistato un bel podio nella tappa della Coppa Europa di bob a 2 disputata a Lillehammer. Le azzurre si sono distinte sul budello norvegese, chiudendo con il tempo di 1:45.25 e salendo sul secondo gradino del podio, attardate di 61 centesimi dalle tedesche Charlotte Candrix e Lena Brunnhuebner (vincitrici con il crono di 1:44.64).

Le nostre portacolori hanno preceduto di sedici centesimi le svizzere Selina Isler e Andrea Schlatter. Sesta piazza per altre italiane Simona De Silvestro e Tania Vicenzino, attardate di 1.52 dalle vincitrici e a pari merito con altri due binomi (le statunitensi Lauren Brzozowski/Lauryn Hall e le australiane Sarah Blizzard/Desi Johnson).

Primo podio stagionale per Andreutti e Costella, che occupano il secondo posto in classifica generale con 206 punti, a 34 lunghezze di ritardo proprio da Candrix e Brunnhuebner. La Coppa Europa si prenderà ora un fine settimana di riposo e tornerà in scena sabato 13 dicembre in quel di Altenberg (Germania).