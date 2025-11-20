BJK Cup, l’Italia chiude in testa al ranking per Nazioni per il secondo anno consecutivo!

L’Italia chiude per il secondo anno consecutivo in testa al ranking per Nazioni della Billie Jean King Cup di tennis: le azzurre hanno difeso il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga, trionfando anche nel 2025 a Shenzhen, in Cina, e si sono così mantenute in vetta alla classifica anche dopo i play-off andati in scena la scorsa settimana.

Le azzurre erano salite al numero 1 della graduatoria proprio dopo il successo dello scorso anno (il quinto della storia), ma in precedenza avevano già guidato il ranking mondiale per Nazioni da novembre 2009 ad aprile 2012 e poi da novembre 2013 ad aprile 2014.

Le azzurre, prime con 1435 punti, difendono un ampio margine sulle inseguitrici: al secondo posto chiudono gli Stati Uniti, battuti in finale dall’Italia, che difendono la piazza d’onore con 1246.25, tenendo dietro la Gran Bretagna, sconfitta dalle nordamericane in semifinale, terza con 1215.

In quarta posizione sale il Canada, grazie ai play-off, che portano le campionesse del 2023 a superare la Spagna, scivolata in quinta piazza, mentre si issa al sesto posto la Cechia, che guadagna ben 5 posizioni, davanti alla Polonia, che comunque sale di due piazze ed è settima.

Scende l’Ucraina, quest’anno all’esordio alle Finals e battuta in semifinale dall’Italia, che esce così dalla top five e chiude l’anno all’ottavo posto, restando davanti al Kazakistan, nono, ed al Giappone, decimo, che perdono due posizioni a testa e completano la top ten.

RANKING BJK CUP

1 Italia 1435

2 Stati Uniti 1246.25

3 Gran Bretagna 1215

4 Canada 1143.75

5 Spagna 1093.75

6 Cechia 1085

7 Polonia 1048.75

8 Ucraina 1035

9 Kazakistan 1022.5

10 Giappone 996.25