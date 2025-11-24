Biliardo, Italia sul tetto del mondo nei Mondiali a Madrid: risultati roboanti in Spagna

Andati in archivio i Mondiali di biliardo a Madrid (Spagna) e in casa Italia ci sono stati validi motivi per festeggiare. Nella competizione maschile a squadre di stecca 5 birilli e nella rassegna individuale femminile sono arrivati due ori e un bronzo.

Nel torneo riservato al team degli uomini, la compagine tricolore si è imposta contro tutte le più forti selezioni del mondo, mettendo in mostra qualità tecniche e solidità mentale. Nella sfida per il metallo più pregiato contro l’Argentina, la rappresentativa nostrana ha chiuso il cerchio, vincendo contro i sudamericani in maniera netta (4-1) e conquistando il titolo iridato. La top-3 è stata completata da Danimarca e Uruguay.

Protagonisti di questa cavalcata vincente sono stati Michelangelo Aniello, Santi Caratozzolo, Matteo Gualemi, Andrea Quarta e Andrea Ragonesi, guidati con maestria dal CT Angelo Contrafatto. “La finale è stata per cuori forti. Alle battute finali ci siamo sentiti persi al 99,9%, ma il tiro conclusivo di Aniello ha ribaltato tutto in un’apoteosi. Loro hanno vinto tanto in singola, ma conquistare un torneo a squadre in questo modo è la massima aspirazione. Condividere un successo così con campioni come loro è il massimo. Un’esperienza meravigliosa: gruppo affiatato, armonia, coesione, professionalità incomparabile“, ha dichiarato il CT.

Tra le donne, un altro capolavoro in casa azzurra grazie alla straordinaria Daniela Romiti, in grado di dominare la competizione e far suo l’oro. La danese Marianne Mortensen si è messa al collo l’argento, mentre sul gradino più basso del podio ancora il Tricolore con Lucia Biondillo, a far compagnia all’altra danese Charlotte Koefoed. La terza italiana della serie è stata Milena Romano (sesta). “Daniela Romiti ha dominato la scena con maturità e talento, e tutto il gruppo delle ragazze ha mostrato una complicità speciale, una capacità rara di sostenersi nei momenti difficili e di esultare insieme nelle vittorie. Hanno condiviso ogni emozione, ogni sacrificio e ogni conquista: sono un esempio di dedizione e spirito di squadra“, ha commentato Contrafatto.

E così, con due ori e un bronzo, l’Italia ha lasciato la Spagna, confermandosi una figura di riferimento nel mondo della stecca 5 birilli e dando lustro al movimento biliardistico nazionale con riscontri eccezionali.