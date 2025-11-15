Biathlon, prime gare per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer: i risultati incoraggianti in Nord Europa

Anche la Nazionale italiana di biathlon si sta preparando per l’inizio della Coppa del Mondo 2025-2026: gli azzurri si sono divisi tra Idre, in Svezia, e Geilo, in Norvegia, dove si sono disputate delle gare su distanza sprint, sia per gli uomini che per le donne.

Nella sprint femminile di Idre tripletta svedese con Hanna Oeberg, prima in 20’27.1, che precede la sorella Elvira di 34″9, e Linn Gestblom Persson, terza a 40″8. Resta ai piedi del podio Lisa Vittozzi, complice un errore al tiro nel primo poligono, quarta con un ritardo di 1’04″5.

Nella sprint femminile di Geilo doppietta norvegese con la vittoria di Maren Kirkeeide, con il tempo di 20’29″4, davanti alla connazionale Marit Oygard, battuta per appena 0″3, mentre sale sul gradino più basso del podio la belga Lotte Lie, beffata per soli 0″5. Dorothea Wierer si classifica sesta a 25″5, gravata di tre errori in piedi che le sono costati la vittoria.

Nella sprint maschile di Idre, invece, vittoria del padrone di casa svedese Sebastian Samuelsson, primo con il crono di 22:30.0, davanti ai tedeschi Philip Horn, secondo a 39.9, Simon Kaiser, terzo a 53.9, e Justus Strelow, quarto a 59.3. Lukas Hofer chiude 26° a 2:30.5, con due errori equamente distribuiti tra i due poligoni.