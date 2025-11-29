Biathlon, l’Italia sceglie le staffette per Oestersund: dream team per la mista

La Coppa del Mondo di biathlon proseguirà domenica 30 novembre a Oestersund (Svezia) con un paio di appuntamenti: la single mixed alle ore 14.00 e la staffetta mista alle ore 16.40. Si conclude così il primo fine settimana riservato al massimo circuito internazionale itinerante, che tornerà poi protagonista tra un paio di giorni sempre nella località scandinava con l’avvio delle gare individuali.

L’Italia spera di essere grande protagonista nell’ultimo giorno del mese, dopo aver ottenuto un eccellente secondo posto con la staffetta femminile guidata da Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer e la sesta piazza con il quartetto maschile trascinato da Tommaso Giacomel e Didier Bionaz. La Fisi ha comunicato la composizione delle due formazioni del Bel Paese, che andranno a caccia del risultato di lusso.

Si è deciso di schierare un quartetto di qualità per la staffetta mista, che sarà presente anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il talento di Tommaso Giacomel, l’esperienza di Lukas Hofer, la freschezza di Lisa Vittozzi (oggi tornata in maniera dirompente) e la solidità di Dorothea Wierer (determinante nella frazione odierna). Nella single mixed, invece, ci sarà spazio per Patrick Braunhofer e Hannah Auchentaller.