Dorothea Wierer: “Non pensavo di andare così bene subito. Ho avuto ottimi sci”

Due anni: tanti ne sono passati da quando, ancora in staffetta (quella era mista), Dorothea Wierer aveva raccolto l’ultimo podio in Coppa del Mondo. Ecco perché la sua soddisfazione, a Oestersund, è di quelle davvero ragionevoli e più che giustificate. Un risultato, questo secondo posto, che aggiunge un tassello a una carriera che è già leggendaria così com’è.

Queste le sue parole alla FISI: “Sono molto contenta, non pensavo di andare così bene subito, anche perché come sempre gli ultimi due giorni non mi sentivo granché bene rispetto alle gare di preparazione norvegesi. Sono rimasta concentrata sul lavoro che dovevo fare, senza guardare gli altri. Ho avuto ottimi sci, ringrazio lo staff che ci ha messe nella condizione migliore“.

Dorothea Wierer ha avuto come compagne di viaggio Lisa Vittozzi, Michela Carrara e Hannah Auchentaller, ed è una soddisfazione speciale per le seconde due. In particolare, primo podio assoluto in carriera per Carrara, mentre Auchentaller è riuscita a reggere l’urto in quella quarta frazione che sempre presenta tante difficoltà.

Domani, sempre a Oestersund, ci sarà proprio la staffetta mista, dove il duo Wierer-Wittozzi cercherà nuovamente di farsi forza trainante verso un altro risultato di rilievo per l’Italia. Ma l’inizio di quest’annata indubbiamente lascia ben sperare.