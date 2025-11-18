Berrettini o Sonego: il grande ballottaggio di Volandri per Italia-Austria di Coppa Davis? A meno che…

Giornata di vigilia a Bologna per l‘Italia, che comincerà domani contro l’Austria il suo percorso nella Final Eight della Coppa Davis 2025. Gli Azzurri, campioni del mondo in carica e vincitori delle ultime due edizioni a Malaga, andranno a caccia di un clamoroso tris nonostante l’assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti potendo contare comunque su una squadra solida e sul vantaggio del fattore campo.

L’unica certezza è legata al doppio (necessario solo sull’1-1), in cui verranno sicuramente schierati Andrea Vavassori e Simone Bolelli, mentre c’è qualche dubbio in più su quelle che potranno essere le scelte di Filippo Volandri per quanto riguarda i singolari. Il capitano della Nazionale sarà chiamato ad escludere infatti di volta in volta uno tra Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

Cobolli è in pole position per rivestire il ruolo di singolarista numero 1 in base al ranking (n.22 ATP) e all’ottima stagione disputata, oltre ad un rendimento tutto sommato abbastanza uniforme su tutte le superfici. Grande ballottaggio invece per il secondo singolarista, con Berrettini (n.56) forse in leggero vantaggio su Sonego (n.39) grazie alla trionfale esperienza di un anno fa da protagonista in Davis e alla capacità di raggiungere dei picchi di rendimento più elevati.

Il rendimento di Sonego nelle ultime settimane della stagione indoor è stato però molto convincente (ha battuto anche Cobolli a Metz lo scorso 4 novembre), rendendo sicuramente più complicata la decisione di Volandri almeno per il match inaugurale contro l’Austria. Da non escludere anche l’ipotesi di un Cobolli relegato “in panchina” per lasciare spazio sia a Matteo che a Lorenzo, magari non domani ma più avanti nel torneo.