Basket: Veljko Mrsic nuovo allenatore di Sassari, sostituisce Bulleri

Sarà Veljko Mrsic il nuovo allenatore del Banco di Sardegna Sassari. La Dinamo ha trovato il sostituto di Massimo Bulleri, sollevato dall’incarico dopo un bilancio di 0-5 in Serie A, e lo ha fatto anche molto velocemente, individuandolo nel cinquantunenne croato che torna così in Italia 17 anni dopo la sua ultima esperienza a Varese.

Ed è proprio al club biancorosso che, dalle nostre parti, è legata la maggior parte della sua fama. Arrivato nella stagione 1998-1999, fu tra le colonne dello scudetto della stella con tanto di media realizzativa a quasi 20 punti (19,7 per l’esattezza). Venuto da anni tra Cibona Zagabria e Zalgiris Kaunas, da Varese s’imbarcò poi per tre proficui anni a Malaga, poi Olympiacos, Girona, un’esperienza brevissima all’Olimpia Milano (giocò quattro partite nell’annata 2002-2003, in cui, ironia della sorte, fu proprio Varese a eliminarla agli ottavi, al tempo ancora utilizzati). Poi gli ultimi anni in giro per l’Europa.

Da coach ha iniziato con il KK Spalato per poi giungere a Varese, dove l’asse con Andrea Meneghin e Francesco Vescovi non funziona, anche in virtù di una squadra che non rispondeva ai comandi. Mrsic fu poi assistente di Valerio Bianchini nel resto dell’annata, che comunque finì con la retrocessione. Passato poi tra Cibona e Cedevita Zagabria, fu in quest’ultimo club che chiamò al suo fianco Gianmarco Pozzecco, suo antico compagno a Varese. Poi Bilbao e l’esperienza triennale da capo allenatore della sua selezione nazionale, quella della Croazia; nel frattempo, per una stagione, si è anche trovato sulla panchina dello Zadar (Zara). Poi l’esperienza al Rio Breogan, dove ha peraltro allenato Momo Diouf, e quindi un altro ritorno al KK Spalato prima di approdare in Sardegna.

Così il direttore sportivo della Dinamo Mauro Sartori: “Mrsic è stato un grande giocatore a livello internazionale, protagonista in club di alto livello. Un bagaglio di esperienza che ha poi trasferito con successo anche nel ruolo di allenatore, affermandosi in campionati difficili come quello spagnolo. È un tecnico esperto, conosce i giocatori e, grazie alla sua scuola cestistica, sa trovare il giusto equilibrio tra fermezza e dialogo per tirare fuori il meglio da ognuno di loro. Stiamo attraversando un momento delicato e crediamo che coach Mrsic abbia le qualità giuste per prendere in mano la situazione: è un profilo conosciuto, rispettato, e con l’esperienza necessaria per dare una scossa positiva alla squadra“.