Basket: Trento vince ancora in EuroCup, battuti i lituani del Lietkabelis

È arrivata poco fa la seconda vittoria consecutiva dell’Aquila Basket Trento nell’EuroCup 2025-2026. La squadra trentina ha battuto in casa i lituani del Lietkabelis Panevezys, al termine di un match terminato 78-74. Prestazione solida della compagine italiana, sempre avanti ne punteggio ed abile a negare agli avversari tutti i tentativi di rimonta. Top scorer della partita Devante Jones con 21 punti, assistito anche da DJ Steward con 17.

I trentini conquistano il primo vantaggio con la tripla di Peyton e poi allungano con Jones e Jogela (+3). Con la tripla di Steward l’Aquila continua a segnare e si porta presto sul +9. I lituani stoppano il parziale della squadra italiana con Rubit e Mutic (-5) e si riportano sotto con i cinque punti consecutivi di Maldunas. La tripla di Peyton ed i liberi di Jones ridanno a Trento 5 lunghezze di vantaggio. Nel finale Bayehe firma il +7. A fine primo quarto il parziale recita 22-15.

Trento parte forte anche nella seconda frazione con i due punti di Jones. All’americano risponde per due volte Flowers e Lietkabelis si riporta a -4 con Rubit. Steward entra definitivamente nel match e con la tripla di Aldridge i trentini volano sul +10. Il parziale dell’Aquila si allunga con Jogela e Bayehe (+14) prima che il solito Maldunas tenga in partita i lituani. A fine primo tempo è 42-31 per l’Aquila Trento.

Nella ripresa la tripla di Jogela manda a +13 la squadra italiana ma i lituani mettono a segno un parziale di 0-9, con Rubit protagonista. Steward stoppa il digiuno di Trento ma la tripla di Morris porta pericolosamente a -2 Lietkabelis. I lituani pareggiano a quota 47 ma l’Aquila risponde subito con la tripla di Jakimovski. Jones punisce ancora dall’arco e Steward firma il +7. Nel finale a Jakimovski risponde Flowers. A 10′ dal termine il punteggio recita 62-58 per Trento.

Ultimo quarto decisivo, a Jones risponde Mutic per il -4. Rubit e Danusevicius siglano quattro punti consecutivi e riportano la squadra lituana a -2. Lietkabelis trova il pareggio a quota 68 ma Steward ne infila tre consecutivi a 3’48” dal termine. I tanti errori permettono a Jones di siglare il +6 che viene rimarcato in seguito da Mawugbe a 48″ dalla sirena finale. Nell’ultimo minuto ai liberi di Flowers rispondono quelli di Jones, prima che l’ininfluente canestro di Morris chiudesse il match. Punteggio finale di 78-74 e terza vittoria in EuroCup per Trento.