Basket, Trapani espugna Napoli in Serie A. Decisivo Timothy Allen, ai partenopei non basta Simms

Trapani fa saltare il fattore campo a Napoli battendo i partenopei per 90-97 nel secondo match odierno valevole per la sesta giornata della Serie A di basket 2025-2026. I siciliani hanno iniziato bene salvo subire poi la reazione dei padroni di casa, con gli uomini di Jasmin Repeša che hanno ritrovato fluidità in attacco nel quarto conclusivo per la fuga decisiva. Timothy Allen sugli scudi con la doppia doppia sfiorata (19 punti e 8 rimbalzi) al pari di JD Notae (16 punti), con 14 punti di John Petrucelli – 21 punti e 12 rimbalzi per Aamir Simms tra le fila di Napoli, con 18 punti messi a referto da Nazareth Mitrou-Long e 16 punti con 9 rimbalzi di Savion Flagg ma non sono bastati ad evitare il ko.

Avvio micidiale dei siciliani con un break di 0-11 firmato Amar Alibegovic-John Petrucelli, con ‘Willy’ Caruso che segna i primi punti per Napoli dopo quasi 4’ (2-11). Paul Eboua fa 2/2 in lunetta per mantenere Trapani a +9 (6-15), con Bolton e Simms che accorciano per i padroni di casa a -4 (13-17). Due triple in fila di Cappelletti e Petrucelli ricacciano Napoli indietro (15-23), con l’appoggio di Sanogo e un libero di Faggian che valgono il 18-27 alla prima sirena.

Secondo quarto che si apre con un parziale di 5-0 dei partenopei per ritornare a contatto (23-29), con JD Notae perfetto dall’arco per dare ossigeno a Trapani (25-34). Sale in cattedra anche ‘Naz’ Mitrou-Long con cinque punti in fila per il -1 (33-34), con l’ex Brescia che segna la tripla del sorpasso (36-34). La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio e in perfetta parità (41-41), con un piazzato di El-Amin e un tiro dalla lunetta di Croswell che fissano il punteggio sul 46-44 all’intervallo lungo.

Nella ripresa il leitmotiv del match non cambia, con le due squadre che lottano punto a punto senza arretrare di un centimetro: tiro in sospensione di Timothy Allen (51-53), tripla di Aamir Simms per il contro-sorpasso (54-53). Napoli trova poco dopo un mini-break di 6-0 (62-56), con Trapani che rosicchia qualche punto a cronometro fermo impattando nuovamente (65-65). I campani ritornano davanti (72-69), ma JD Notae va a bersaglio da due per il vantaggio siciliano (73-74). Contropiede dell’ex Aris Salonicco per il +4 (73-77) all’ultima pausa breve del match.

Quarto conclusivo che si apre con l’uno-due di Allen-Notae per accarezzare ancora la doppia cifra di vantaggio (73-81), con Rasir Bolton che prova a scuotere Napoli (75-81). 2+1 completato da El-Amin (78-84), con Trapani che colpisce due volte in contropiede ristabilendo il +10 nonostante un time-out chiamato da coach Magro (78-88). 2/2 di Mitrou-Long in lunetta (80-88) a cui risponde subito Amar Alibegovic da due (80-90). Sussulto partenopeo con Caruso (83-91), con i liberi di Simms che avvicinano ulteriormente i padroni di casa (87-91) a circa 3’30” dalla sirena finale. Jordan Ford e ancora Amar Alibegovic rispondono per Trapani (88-95), con la schiacciata di Flagg e il contropiede di Rossato che fissano il punteggio finale sul 90-97 con cui gli Shark fanno saltare il fattore campo a Napoli.