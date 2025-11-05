Basket: terza vittoria per la Reyer Venezia in EuroCup, battuto nettamente Hamburg

Tutto facile per l’Umana Reyer Venezia nel sesto turno dell’EuroCup 2025-2026. La squadra veneta ha battuto nettamente i tedeschi del Veolia Towers Hamburg, al termine di un match terminato con il parziale di 90-55. Partita in equilibrio dopo i primi 10′ con Venezia che ha fatto la differenza nel secondo quarto, aumentando il suo vantaggio fino alla fine. Terza vittoria in Europa, seconda consecutiva grazie anche ai 12 punti di Stefan Nikolic e di Kyle Wiltjer.

I tedeschi partono bene con 4 punti di fila, prima che la Reyer risponda con Horton e Wiltjer. Stewart tiene in testa Hamburg e con Ogbe gli ospiti salgono sul +4. I veneti sorpassano con Wiltjer ma la tripla di Stewart riporta in vantaggio i teutonici. I liberi di Parks valgono il pareggio, prima che Wheatle operi l’ennesimo sorpasso della Reyer. Sulla sirena Candi trova il +4. Dopo 10′ il punteggio recita 22-18 per Venezia.

Nel secondo quarto Valentine e Nikolic si iscrivono alla partita, la Reyer trova ritmo e con Horton sale sul +8. Il match si spacca definitivamente, i tedeschi non segnano più ed i veneti sono una macchina da punti. Sono i liberi di Stewart a chiudere il parziale di 16-0 per Venezia che però non accenna a fermarsi. Prima Candi e poi Lever regalano il +22 alla squadra italiana. A fine primo tempo è 47-25 per la Reyer Venezia.

Nella ripresa il copione della partita non cambia, Parks e Cole siglano quattro punti consecutivi, Stewart cerca di accorciare ma Nikolic tiene i tedeschi a debita distanza (+25). A Parks risponde Wimberg ma Venezia continua a dominare in entrambe le metà campo e riallunga con Tessitori e Wheatle (+32). A fine terzo quarto è 67-38 per una Reyer inarrestabile.

L’ultimo quarto serve solo per delineare il punteggio finale. Wiltjer fa la voce grossa nei minuti iniziali con 5 punti consecutivi, prima della risposta di Edler Davis (+29). Nel finale è Nikolic a chiudere ulteriormente i conti, con il parziale finale che recita 90-55. Dominio per la Reyer e terza vittoria in EuroCup 2025-2026, la seconda consecutiva.