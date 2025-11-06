Basket, Serie A: Sassari, primo successo stagionale. Vince anche Cremona

Si sono disputati questa sera due match della sesta giornata del massimo campionato italiano di basket e in campo sono scese prima Sassari e Cantù, in una sfida in chiave salvezza, e poi lo scontro d’alta classifica tra la sorpresa Cremona e Trento. Ecco come è andata.

Serviva una scossa a Sassari dopo il cambio d’allenatore con l’addio di Bulleri in settimana e basta un tempo ai sardi per trovare la prima vittoria stagionale e battere Cantù. Dura poco meno di un quarto l’equilibrio in campo, con Sassari e Cantù che lottano punto a punto, ma nel finale del primo quarto allungano i padroni di casa sul +7. Ma la differenza la fa il secondo quarto, con Nate Johnson e Carlos Marshall Jr. protagonisti e un parziale di 28-17 che manda le due squadre al riposo sul 55-37.

Prova a limitare i danni Cantù nel terzo quarto, giocando alla pari con Sassari e riducendo in parte il gap, ma ormai la partita ha preso la direzione della Sardegna. Così i padroni di casa vanno all’ultimo stop sul +13 e possono gestire gli ultimi 10 minuti per conquistare la prima vittoria stagionale. Finisce 100-84 per Sassari, con Nate Johnson top scorer con 33 punti e Carlos Marshall Jr. con 24. Per Cantù non bastano i 16 punti di Xavier Sneed.

Ben più equilibrata la sfida di Cremona, dove lombardi e Trento si alternano a lungo in testa, nonostante gli ospiti diano il primo strappo nel primo quarto, chiuso in vantaggio di sette punti. Ma nel secondo parziale è Cremona a cambiare ritmo, ribaltare il risultato a metà quarto, limitando al massimo l’attacco di Trento. Così si va al riposo con Cremona in vantaggio 45-44.

Non si spezza l’equilibrio in avvio di terzo quarto, anche se è sempre Cremona a recitare il ruolo della lepre, con Trento obbligata a inseguire. Protagonisti sono Giovanni Veronesi, autore di 19 punti in tre quarti, e Davide Casarin, con 10 punti ma soprattutto 7 assist e si va all’ultimo stop con Cremona sul +3. Prova a scappare via la squadra lombarda a inizio ultimo quarto con 5 punti di Durham, ma non molla Trento, che seppur soffrendo non permette a Cremona di chiudere il discorso. Ma il muro trentino crolla a 2’ dalla fine, con i liberi di Anigbogu e gli errori di Niang e Steward che permettono a Cremona di allungare sul +7. Un gap troppo ampio con troppo poco tempo per Trento e, così, finisce 92-83 per Cremona, con top scorer Giovanni Veronesi con 23 punti, mentre per Trento ci sono i 22 di DJ Steward. Da evidenziare la doppia doppia di Davide Casarin con 10 punti e 10 assist.