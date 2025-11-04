Basket, Serie A: Niang trascina la Virtus Bologna, Varese cade in casa

Nella sfida numero 175 della lunghissima storia tra Openjobmetis Varese e Virtus Olidata Bologna a prevalere sono le V nere per 77-83, ma non senza fatica visto che gli uomini di coach Kastritis ce la mettono tutta per evitare di vedere violata l’Itelyum Arena. MVP della serata Saliou Niang con 17 punti e e 4 rimbalzi; fa 17 anche Karim Jallow, 15 per Carsen Edwards. Dall’altra parte 17 per Olivier Nkamhoua e Ike Iroegbu, nonché 16 per un ottimo Davide Alviti. Dati particolari: 47-29 a rimbalzo per Varese, che però perde troppi palloni (22). Virtus ora sola in testa per 24 ore a quota 10, Varese ancora ferma a 2 (1 su 5).

In questo anomalo martedì di campionato le due squadre fanno una gran fatica a segnare per tre minuti abbondanti, tant’è che dopo 3’10” si è sul 3-5. Edwards realizza sei dei primi 10 punti bianconeri (6-10), ma da qui comincia a girare meglio il motore di Varese. Librizzi da tre, Alviti col gioco da quattro e poi un’altra tripla, dall’8-12 è 10-0 di parziale. I due alfieri italiani dell’Openjobmetis spingono i padroni di casa fin sul 23-14, che poi diventa 23-16 con liberi di Pajola a fine quarto.

La Virtus decide di registrare qualcosa in difesa, trovando contemporaneamente sospiri dal momento in cui è Hackett a gestire la situazione. Il risultato è un pariziale di 0-12 con Alston e Vildoza protagonisti di primo piano. Nkamhoua chiude la questione, ed a quel punto si comincia ad andare sostanzialmente punto a punto. Il tutto prima della schiacciata di Niang del 28-33, con Varese che ora fa molta fatica a gestire parecchi palloni. Di Diouf è il 28-35, poi Renfro e Nkamhoua riescono a limitare i danni sul 35-39 dell’intervallo.

Al rientro in campo si verifica più o meno la stessa cosa di inizio gara, con le due squadre che fanno fatica a segnare. Bologna sfrutta le tante perse di Varese per andare sul 37-43, ma l’Openjobmetis resta lì con Librizzi e Nkhamoua che sono protagonisti attivi fino alla parità a quota 45 a metà quarto. La reazione degli uomini di Ivanovic è veemente: Diouf e Jallow sono protagonisti del nuovo +7 Virtus (45-52), che però viene prontamente respinto dal risveglio varesino: Iroegbu, poi le triple di Assui (tabellata) e Alviti valgono il 54-53 a 10′ dal termine.

Il momento dei padroni di casa è quello buono, con Librizzi che segna e fa segnare Iroegbu per il 60-57. Niang e Vildoza sorpassano, a questo punto ormai è tutta una serie di sorpassi, controsorpassi e anche pareggi, che continua a durare molto a lungo. La Virtus va avanti con un grande Jallow ed Edwards, la risposta è soprattutto di Iroegbu sul 70-68, Edwards colpisce da tre e poi arriva la schiacciata di Niang per il 70-73. Lo stesso Niang fa 2/2 in lunetta, poi arriva la tripla di Alston a 1’15” dalla conclusione a mettere una pietra pesantissima sul match. L’ultima la mette ancora Niang dalla lunetta (2/2), e tardivi sono i canestri di Iroegbu e Moore. Finisce 77-83.

OPENJOBMETIS VARESE-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 77-83

VARESE – Alviti 16, Moore* 9, Villa, Assui* 6, Nkamhoua* 17, Iroegbu 17, Librizzi 10, Renfro* 2, Bergamin ne, Ladurner ne, Moody*. All. Kastritis

BOLOGNA – Vildoza* 6, Edwards* 15, Pajola 3, Niang 17, Accorsi ne, Smailagic 2, Alston* 10, Hackett, Morgan 4, Jallow* 17, Diouf* 9, Akele. All. Ivanovic